بالمستندات.. «حزب الله» متورط في قتل متظاهري بغداد

نشرت صحيفة "اندبندنت العربية"، وثائق استخباراتية صادرة عن وزارة الداخلية العراقية، تؤكد تورط كتائب "حزب الله" في قتل المتظاهرين، خلال الهجوم المسلح الذي تعرضوا له قرب جسر السنك وساحة الخلاني، الموازية لساحة التحرير، وسط بغداد، مساء يوم الجمعة، وتسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأوضحت الوثائق التي تم نشرها أن المليشيات نفذوا الهجوم المسلح وأودعوا أسلحة متوسطة وقاذفات صواريخ من نوع "RBG " في مقرهم في أحد المساجد شرق بغداد، بعد استخدامها.

وأشارت الوثائق إلى أن حوالي 300 إلى 400 فرد، نفذوا الهجوم المسلح على المتظاهرين، حيث شهدت الفترة ما بين الساعة التاسعة والحادية عشر حركات مسلحة وتجمعات، وهي نفس التي شهدت تنفيذ الهجوم.

وكشفت الوثائق عن نوع المركبات التي تم استخدامها خلال تنفيذ الهجوم المسلح، والتي رصدتها كاميرات المراقبة بالشوارع.

وقتل 19 شخصًا مساء أمس الجمعة، من بينهم 3 من رجال الشرطة، فيما أصيب أكثر من 70 شخصًا قرب مواقع الاحتجاج في وسط بغداد، حسبما أفادت مصادر طبية.