انتحار أمين شرطة بإشعال النار في جسده

07 ديسمبر 2019 - 04:48 م

في واقعة مؤسفة، أقدم أمين شرطة على الانتحار بقرية حجارة التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو بأسوان، اليوم السبت، على إشعال النيران في جسده.

وعلى إثر ذلك نقل الأهالي أمين الشرطة،إلى مستشفى كوم أمبو في حالة خطرة لمحاولة إنقاذه، حيث وصلت نسبة الحروق إلى 90%، وقرر أطباء مستشفى كوم أمبو نقله إلى قسم الحروق بمستشفى أسوان الجامعي.

وأفاد أهالي «الأمين»، أنه أقدم علي إشعال النيران في جسده بسبب وجود خلافات عائلية مع زوجة شقيقه، حيث سكب كمية من البنزين على جسدة وأشعل النيران، وحاولت أسرته إخماد النيران.

واصطحبت قوة أمنية زوجة شقيقه إلى مركز الشرطة وعدد من أفراد أسرة أمين الشرطة للتحقيق، وتحرير محضر بالواقعة. وقررت النيابة سؤال أمين الشرطة عن الواقعة بعد تحسن حالته مع طلب تحريات المباحث.