» ريال مدريد يهزم إسبانيول بهدفي «فاران» و«بنزيمة»

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ريال مدريد

المصريون

بنزيمة

اسبانيول

حقق فريق ريال مدريد فوزًا هامًا على ضيفه إسبانيول، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في إطار المرحلة الـ16 من الدوري الإسباني.

تقدم الفرنسي رافاييل فاران لريال مدريد في الدقيقة 37 ثم أضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني للمرينجي في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 34 نقطة ليخطف صدارة الدوري مؤقتًا من غريمه التقليدي برشلونة، الذي يلتقي ريال مايوركا في وقت لاحق اليوم، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 9 نقاط في المركز قبل الأخير.


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