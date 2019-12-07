«الجنايني»: تكريم «السيسي» لأبطال المنتخب حافز لجميع الرياضيين

07 ديسمبر 2019 - 04:23 م

وجه عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تكريم الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأولمبي عقب فوزهم ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وأكد «الجنايني» على أنها لمسة رائعة من الرئيس بمنح الجهاز الفني واللاعبين وسام الرياضة من الدرجة الاولي وهو بمثابة حافز لكل لاعبي المنتخبات الوطنية من أجل الاجادة والتألق في المحافل الدولية ورسالة في غاية الأهمية لكل الرياضيين، أن الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية تكرم اصحاب الانجاز.

ومن جانبه قال رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي، تكريم الرئيس للاعبين دافع للجميع من أجل بذل الجهد والعرق في سبيل رفع علم مصر في المحافل الدولية وهو مصدر فخر لهذا الجيل من اللاعبين.