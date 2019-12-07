إعلامية كويتية شهيرة: صدام ما له حسنات وفرحنا بشنقه

عبد القادر وحيد
جددت الإعلامية الكويتية مي العيدان الهجوم على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وأنه ما له له حسنات، بحسب قولها.
وأضافت العيدان من خلال مقطع فيديو لها، تم تداوله بصورة واسعة: "بدي أقول شيء لسيئ الذكر هذا صدام حسين.. سيرته ما ترعبنا لأن إحنا فرحنا بشنقه" .
وأوضحت العيدان أيضًا من خلال مقطع الفيديو الذي هاجمت فيه صدام: "أنت شخص كلك سيئات ما إلك حسنات".
يذكر أن الجيش العراقي كان قد شن هجومًا على الكويت في 2 أغسطس 1990.
واستغرقت العملية العسكرية حينها يومين، والتي انتهت باستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية، وتشكيل حكومة صورية.
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