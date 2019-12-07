  • السبت 07 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:26 م
بحث متقدم
انتحار طالب بقنا لهذا السبب

انتحار طالب بالجيزة لفشله فى الحب والزواج

الكاتبة فريدة الشوباشي

الشوباشي: الإخوان جالهم سعار

إعدام صدام حسين

إعلامية كويتية شهيرة: صدام ما له حسنات وفرحنا بشنقه

ارشيف

صور.. الرئيس السيسي يكرم الفرق والمنتخبات الرياضية

عادل الجبير

الجبير: إيران تصدر الثورات ولا تحترم سيادة الدول

مقتل وإصابة 7 من الشرطة الأمريكية في لويزايانا

اعتقال 6 سعوديين على خلفية إطلاق نار بأمريكا

عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني

السودان يعلن عدد جنوده المشاركين في حرب اليمن

ريما بنت بندر

أول تعليق للأميرة ريما بنت بندرعلى حادث القاعدة الأمريكية

وزير التموين

بلاغ لنائب العام ضد وزير التموين.. والسبب "بيتأنعر"

مقتدي الصدر

قصف مقر مقتدى الصدر بطائرة مسيرة

الجبير: إيران تصدر الثورات ولا تحترم سيادة الدول

عرب وعالم

عادل الجبير
عادل الجبير

علي محمود

أخبار متعلقة
#

الجبير: الاسترضاء لم ينجح مع هتلر ولن يفلح مع إيران

#

الجبير : هذه الخطوة يجب اتخاذها ضد إيران

#

الجبير محذرا : التهاون مع إيران سيؤدي لهذا الأمر

#

الجبير: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف "صارم" تجاه إيران

تعدى

الشرقية

تلميذة

جنسيا

فراش

قال وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير، إن إيران هي الدولة الراعية الأولى للإرهاب في العالم، مؤكدًا أن هذا ما كنا نقوله منذ سنوات طويلة وعديدة.

وأضاف الجبير لقناة "العربية"، على هامش قمة منتدى المتوسط في العاصمة الإيطالية روما: "إيران دولة تغتال الدبلوماسيين وتقتحم السفارات وتزرع خلايا إرهابية وتقوم بأعمال تخريبية في دول مختلفة، وتسلم صواريخ باليستية للمنظمات الإرهابية ليقوموا بإطلاقها على المدن والقرى، إيران تدعم الإرهاب وتسهل عمل المنظمات الإرهابية".

وتابع عادل الجبير "إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها، نحن ندعم حملة الضغط الأقسى على إيران"، مشددًا على أنه لابد من حرمان إيران من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم.

وأضاف الجبير أن "إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول، لابد أن نتحلى بالصرامة مع إيران ولا أحد يسعى إلى الحرب".

يذكر أن الملف الإيراني كان حاضرا بقوة في قمة منتدى المتوسط في روما، رغم استبعاد إيران ووزير خارجيتها، محمد جواد ظريف، من المشاركة لأول مرة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» من يستحق الشبكة في حالة فسخ الخطبة؟.. الإفتاء تجيب
» بعد تقبيل ابنها لها.. أحلام تثير ضجة على مواقع التواصل
» فنانة شهيرة تتنكر في شكل رجل وتفاجئ متابعيها
» هيدي كرم تتشاجر مع والدتها على إنستجرام
» فراش يعتدى على تلميذة فى غرفة الأنشطة بالشرقية
» اختتام التدريب البحري المصري الروسي "جسر الصداقة"
» أنغام تتعرض لموقف محرج في السعودية.. شاهد رد فعلها
» بعد شائعات زواجه من درة.. نور الشريف يتصدر جوجل
» التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة أول أغسطس
» زوجة الفيشاوي تثير الجدل بعد رقصها في الشارع
» السكة الحديد: معدلات تأخير قطارت الصعيد 40 دقيقة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس