» بعد شائعات زواجه من درة.. نور الشريف يتصدر جوجل

رغم وفاته، تصدر الفنان نور الشريف محركات البحث في جوجل، حيث انتشرت منذ قليل أخبار تفيد بزواجه من الفنانة درة في السر، وهو ما نفته الأخيرة، مؤكدة أن العلاقة التي تربطها بالفنان الراحل ما هي إلا علاقة أبوية.

وأفادت الشائعات المنتشرة بأن الفنان نور الشريف تزوج من درة قبل عام من وفاته، وبعيدًا عن الإعلام، وأن أسرة نور الشريف كانت على علم بالزواج، وأنها حرمتها من الميراث بعد رحيله.

في المقابل، ألتزمت أسرة نور الشريف الرد عليها.

ونفت الفنانة التونسية درة، كل ما أثير عنها، حيث قالت في تصريحات صحفية، إن "هذه شائعات سخيفة ليس لها أي أساس من الصحة"، مضيفة أن علاقتها بأسرة نور الشريف خاصة زوجته بوسي وابنتهما مي جيدة جدًا، كما كان الفنان الراحل الذي شاركته بطولة آخر أفلامه "بتوقيت القاهرة" بمثابة والدها.