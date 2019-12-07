بن سلمان : أرامكو ستتجاوز 2 تريليون دولار

07 ديسمبر 2019 - 12:30 م

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن شركة أرامكو السعودية ستتجاوز قيمتها على الأرجح تريليوني دولار.

وبحسب ما نشرته "بلومبيرغ" عقب حوار أجرته مع وزير الطاقة السعودي فإن الطرح العام الأولي كان يوم الفخر في حياته المهنية؟، منوها أن أرامكو ستتراوح أعلى من 2 تريليون دولار.

وكانت شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة قد حددت السعر النهائي لأسهمها بـ 32 ريالا (8.53 دولار).

وتقدر قيمة الشركة الأكثر ربحية في العالم بـ 1.7 تريليون دولار، ولكنها حصدت الشركة أكثر من 119 مليار دولار في طرحها العام.

كما أكد أيضا وزير الطاقة السعودي أن أوبك وحلفاءها لن يخففوا القيود على المعروض، مع المزيد من الضخ للنفط إلا عندما تهبط مخزونات الخام العالمية ، بحسب مقابلة له مع "رويترز".