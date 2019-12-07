بلاغ لنائب العام ضد وزير التموين.. والسبب "بيتأنعر"

07 ديسمبر 2019 - 12:24 م

اتهم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وزير التموين الدكتور علي المصليحي بالإساءة والسخرية لمستحقي الدعم، مطالبا إياه بالاعتذار للمصريين".

وقال فؤاد، إنه أثناء حفل وضع حجر أساس المنطقة اللوجستية في قرية طوخ التابعة لمركز "بركة السبع بمحافظة المنوفية" في الثانى من الشهر الجارى، وقعت مخالفة صريحة لأحكام المواد 8، 51،53 من الدستور، طبقا لتصريحات نقلتها عنه بعض المواقع الصحفية.

وأوضح فؤاد، أن رواد مواقع التواصل تداولوا فيديو للوزير يتهكم فيه على مستحقي الدعم واصفًا إياهم نصًا: "أنت جي تاخد الدعم ولا جي تتأنعر"، ما يبرز وجود أزمة في طريقة تعامل المسئول مع المواطنين دون مراعاة حساسية منصبه، خاصة أنه مسئول عن وزارة ذات شأن اجتماعي يمس كرامة المواطن".

وأكد فؤاد، أن التصريحات أثارت مشاعر المواطنين مستحقي الدعم، مطالبًا الوزير بالتراجع والاعتذار عما بدر منه من تصريحات تسببت في إثارة مشاعر المواطنين، مؤكدًا أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير التموين.