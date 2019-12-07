  • السبت 07 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:10 م
بحث متقدم
عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني

السودان يعلن عدد جنوده المشاركين في حرب اليمن

ريما بنت بندر

أول تعليق للأميرة ريما بنت بندرعلى حادث القاعدة الأمريكية

وزير التموين

بلاغ لنائب العام ضد وزير التموين.. والسبب "بيتأنعر"

مقتدي الصدر

قصف مقر مقتدى الصدر بطائرة مسيرة

الزمالك

مفاجأة الزمالك يدرس فسخ تعاقد مهاجمه

بن سلمان : أرامكو ستتجاوز 2 تريليون دولار

بن سلمان : أرامكو ستتجاوز 2 تريليون دولار

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف لـ"السيسي": "سر على بركة الله"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

"السيسي" يكرم الفرق الرياضية بالاتحادية

ميركل

لـ المرة الرابعة.. "ميركل" ترتعش على الهواء مباشرة

الشمراني

أول تعليق لعائلة السعودي مطلق النار على القاعدة الأمريكية

السكة الحديد: معدلات تأخير قطارت الصعيد 40 دقيقة

الحياة السياسية

قطار
قطار

علي محمود

أخبار متعلقة
#

السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

#

إجراء أول عملية قلب مفتوح بمستشفى السكة الحديد

#

السكة الحديد: قطارات الصعيد تتأخر لمدة 40 دقيقة

#

السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم السبت؛ نظرا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط تساهم في تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور؛ حيث جاءت كالتالي:

 أولاً- خط "القاهرة- الإسكندرية".

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.

 ثانيًا- خط "القاهرة- السد العالي".

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- "القاهرة- أسيوط" مدة 40 دقيقة.

- "أسيوط- أسوان" مدة 40 دقيقة.

 ثالثًا- خط  "بنها- بورسعيد".

متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة.

 رابعًا- خط  "طنطا- المنصورة- دمياط". 

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة.  

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب؛ نتيجة هذه التأخيرات؛ بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك، وأعمال تطوير نظم الإشارات، والمزلقانات، والمحطات؛ من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة أول أغسطس
» زوجة الفيشاوي تثير الجدل بعد رقصها في الشارع
» السكة الحديد: معدلات تأخير قطارت الصعيد 40 دقيقة
» رد نارى لـ"رانيا فريد شوقى" على منتقدى زواجها الثالث
» موعد مباريات كأس مصر
» شاهد.. أردوغان يتلو القرآن فى افتتاح مسجد ببريطانيا
» الموعد والقنوات الناقلة لليفربول وبورنموث
» الجيش العراقي يعلن نزول قوات لحماية المتظاهرين
» "هل يجوز للمرأة طلب الطلاق".. أزهري: في حالة واحدة
» كريم فهمي يقبّل زوجته على أنغام "يا ملطشة القلوب"
» تفاصيل حريق سيارة داخل نفق الأزهر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس