» تفاصيل حريق سيارة داخل نفق الأزهر

07 ديسمبر 2019 - 09:57 ص

توقفت الحركة المرورية في نفق الأزهر، في الساعات الأولى من صباح اليوم بسبب اشتعال النيران بإحدى السيارات، ما تسبب في وجود حالة من الذعر بين قائدي المركبات في محيط الواقعة.

من جانبها دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لموقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى السيارات المجاورة.

فى السياق ذاته عمل رجال المرور على تسير الحركة المرورية إلى طبيعتها، بعد الدفع بأوناش تمكنت من سحب السيارة، التي تسببت في خروج دخان كثيف في محيط منطقة نفق الأزهر.