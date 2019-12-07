استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

علا خطاب
استقرت أسعار الدولار، في تعاملات اليوم السبت، الموافق 7-12 -2019 أمام الجنيه، ليسجل سعر الدولار لشراء 16.06، وللبيع 16.16 جنيه.
أسعار الدولار في البنوك :
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
16.04 جنيه للشراء
16.17 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
16.06 جنيه للشراء
16.16 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر
16.06 جنيه للشراء
16.16 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك القاهرة
16.06 جنيه للشراء
16.16 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
16.06 جنيه للشراء
16.16 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
16.06 جنيه للشراء
16.16 جنيه للبيع
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