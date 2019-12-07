تامر أمين يصف فتيات السوشيال ميديا بـ3 ألفاظ خارجة

أحمد عادل شعبان
شن الإعلامي تامر أمين هجوما شرسا على فتيات السوشيال ميديا اللواتي ينشرن مقاطع فيديو غير لائقة .
وقال "أمين" في برنامجه "آخر النهار" : لما كنت بتكلم مع حضراتكم عن مقاطع الفيديو المخلة الخاصة بالراقصة جوهرة ، كلمني صديق و فرجني بلاوي على السوشيال ميديا لفتيات .. سوري طالعين قدام الناس (ملط) .. بينزلوها هزار أو لمواقع التعارف والحاجات (السيكو سيكو) دي .
وأضاف: كنت متوقع إن فيه مبالغة في الكلام لأني معنديش حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ، دا فيه أفلام جنسية كاملة من فتيات عائلات محترمات.
وتابع: السوشيال ميديا على راسي لما تبقى لتبادل المعلومات أو التعارف المحترم إنما الحاجات الشمال دي لا.
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