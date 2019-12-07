تامر أمين يصف فتيات السوشيال ميديا بـ3 ألفاظ خارجة

07 ديسمبر 2019 - 07:40 ص

شن الإعلامي تامر أمين هجوما شرسا على فتيات السوشيال ميديا اللواتي ينشرن مقاطع فيديو غير لائقة .



وقال "أمين" في برنامجه "آخر النهار" : لما كنت بتكلم مع حضراتكم عن مقاطع الفيديو المخلة الخاصة بالراقصة جوهرة ، كلمني صديق و فرجني بلاوي على السوشيال ميديا لفتيات .. سوري طالعين قدام الناس (ملط) .. بينزلوها هزار أو لمواقع التعارف والحاجات (السيكو سيكو) دي .



وأضاف: كنت متوقع إن فيه مبالغة في الكلام لأني معنديش حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ، دا فيه أفلام جنسية كاملة من فتيات عائلات محترمات.



وتابع: السوشيال ميديا على راسي لما تبقى لتبادل المعلومات أو التعارف المحترم إنما الحاجات الشمال دي لا.



