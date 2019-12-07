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أحمد فهمي يجري جراحة خطيرة .. وهما الزاهد تبكي

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الفنان أحمد فهمي
الفنان أحمد فهمي

أحمد عادل شعبان

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هنا الزاهد

احمد فهمي

في الوقت الذي انشغل فيه الجمهور بدموع الفنانة هنا الزاهد مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" بسبب إجرائها لجراحة استئصال المرارة.

وتفاجأ الجمهور بقيام زوجها الفنان أحمد فهمي بإجراء جراحة دقيقة في المريء بعد إصابته بالتهاب مزمن فيه.

وأجرى فهمي الجراحة في إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة قبل أن يغادر إلى منزله ، تمهيدًا لأخذ قسط من الراحة بعد العملية.

ويؤدي التهاب المريء إلى صعوبة في البلع وألم وضيق في التنفس.

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