هذا هو الهدف الحقيقي من نشر أخبار الانتحار في مصر

07 ديسمبر 2019 - 01:00 ص

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن دهشته من انتشار أخبار تفيد بأن هناك ارتفاع في عدد حالات الانتحار في مصر، مشيرًا إلى أن هناك نغمة سائدة تروج أن المصريين ينتحرون من القهر، والفقر.



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أنه لو سيتم تقدير حجم ظاهرة الانتحار بالأرقام، فإن عدد المنتحرين في إنجلترا أكبر من عدد المنتحرين في مصر، متسائلا: "هل هذا يعني أن من يعيشون في إنجلترا مقهورين؟".

