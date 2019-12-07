» بالفيديو.. أول ظهور لبطل فيلم «تيتانيك» بعد سنوات

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قال الممثل بيلي زين بطل فيلم تيتانيك، إنني كنت شغوفا وممتنا عند دعوتي لمهرجان القاهرة السينمائي، مضيفا: "تمت دعوتي في أثينا لأن عائلتي يونانية وكانوا يكرمونني لكوني فنانا تشكيليا".
وأضاف "زين" خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "cbc"، اليوم الجمعة، أنه لديه حياة مهنية أخرى إلى جانب التمثيل، كما أن لديه مشروعين جانبيين آخرين أولهما أنه رسام.
وأوضح بطل فيلم تيتانيك، أنه بدأ الرسم مع بدء تصوير فيلم "تيتانيك" في المكسيك عام 1997 خلال تلك الفترة وقام بعرض لوحاتة في "اَرت بازل" في ميامي وكذلك في بودابست ولندن ولوس أنجلوس واليونان.
وأشار إلى أنه تم العرض عليه أن يجعلونه رسامًا شرفيًا، وبمجرد أن قرأ هذا تلقيى دعوة أن أكون ضيفًا شرفيًا في مصر، مضيفا أنه يعتقد أن هذا موسم تكريمه.

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