الكشف عن سعر السيارة الكهربائية المصرية ومميزاتها

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قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنهم يتفاوضون منذ عام مع الطرف الصيني لإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، مشيرا إلى أنه وقع الاختيار على شركة صينية معينة متفردة في صناعة السيارات الكهربائية، حيث أنها مسئولة عن إنتاج 9% من السيارات الكهربائية على مستوى العالم.
وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية  mbc مصر، مساء الجمعة، أن الطرف الصيني أعطى تصورا عن الوضع بعد زيارتهم للمصنع، وسيتم إجراء دراسة قريبة.
وتوقع أن إنتاج مصر من السيارات الكهربائية  يصل إلى 25 ألف سيارة سنويا، حيث جاء الوقت لإحلال سيارات التاكسي بالسيارة الكهربائية، حيث يمكن تحويل 10 آلاف سيارة تاكسي لسيارة كهربائية، منوهًا على أنهم اتفقوا مع وزير الكهرباء لإنشاء محطات الشحن للسيارات، منوهًا بأنه لم يتحدد بعد سعر السيارة الكهربائية.


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