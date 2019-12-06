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مسلحون تابعون للصدر ينتشرون في بغداد إثر مقتل متظاهرين

عرب وعالم

مقتدى الصدر
مقتدى الصدر

المصريون ووكالات

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"حقوق الإنسان" العراقية: ارتفاع قتلى احتجاجات الجمعة إلى 30

قال مصدر أمني عراقي، الجمعة، إن مسلحين موالين للسياسي البارز مقتدى الصدر، معروفين باسم "سرايا السلام" انتشروا وسط بغداد، إثر مقتل 11 متظاهراً بنيران مسلحين مجهولين.
وفي تصريح للأناضول، أضاف المصدر مفضلًا عدم نشر اسمه، أن "فوج التدخل السريع" التابع لـ"سرايا السلام" وصل "ساحة التحرير" وجسر "السنك" وساحة "الخلاني"، وانتشر في المنطقة لحماية المتظاهرين.
وأوضح المصدر أن 3 من عناصر "القبعات الزرقاء" (عناصر غير مسلحة من السرايا يتولون حماية التظاهرات) كانوا بين القتلى في ساحة "الخلاني".
وقتل 11 متظاهرا، وأصيب 32 آخرين، بحسب مصدر طبي، مساء الجمعة، بعد اقتحام مسلحين مجهولين ساحة "الخلاني" وإطلاقهم الرصاص الحي عشوائيًا ضد المحتجين.
وهذه أول مرة يسقط فيها قتلى منذ يوم الأحد، عندما وافق البرلمان على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، حيث ساد الهدوء الحذر أرجاء البلاد.
وغالباً، ما يتهم ناشطو الاحتجاجات فصائل مقربة من إيران ضمن "الحشد الشعبي" بالوقوف وراء عمليات قتل الناشطين في الاحتجاجات واختطافهم، وهو ما تنفيه تلك الفصائل.
ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت قبل اليوم 460 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق مصادر حقوقية رسمية.
ورغم استقالة حكومة عبد المهدي وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003. -

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