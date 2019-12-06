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بوتين ونتنياهو يبحثان الوضع بسوريا والعلاقات الثنائية

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بوتين ونتنياهو
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الوضع في سوريا والعلاقات الثنائية".
جاء ذلك خلال اتصال جرى بينهما، الجمعة، حسب بيان نشرته الرئاسة الروسية (الكرملين).
وأشار البيان إلى أن بوتين ونتنياهو "بحثا قضايا التعاون بين الجانبين في إطار سوريا، والزيارة التي يخطط الرئيس الروسي إجراءها إلى إسرائيل في يناير/كانون الثاني القادم". -

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