بوتين ونتنياهو يبحثان الوضع بسوريا والعلاقات الثنائية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الوضع في سوريا والعلاقات الثنائية".



جاء ذلك خلال اتصال جرى بينهما، الجمعة، حسب بيان نشرته الرئاسة الروسية (الكرملين).

جاء ذلك خلال اتصال جرى بينهما، الجمعة، حسب بيان نشرته الرئاسة الروسية (الكرملين).