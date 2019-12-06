تعليق ناري لـ"أديب" على اتفاق تركيا وليبيا المثير للجدل

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الاتفاق بين رئيس المجلس الرئاسى الليبي فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليس "هزارًا أو تهويشًا"، وإنما هو اتفاق كامل يضمن لتركيا الحصول على نصف مساحة شرق المتوسط للتنقيب عن الغاز.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع  قناة mbc مصر،  مساء الجمعة،  أن من يعرف سياسة الرئيس التركي  رجب طيب أردوغان، يدرك أنها سياسة الأمر الواقع،  مشيرا الى أنه تم الكشف عن بعض بنود الاتفاق ومنها أن أي من الطرفين التركي أو الليبي إذا وجد اكتشافات غازية فمن حق الطرف الآخر الاستفادة بها.
وأكد "أديب" أن ما يفعله أردوغان أمر بالغ الخطورة، قائلا: "أردوغان رجل توسعي، ويضمر شرًا"، معتبرا أن تركيا صورة أخرى لإسرائيل، وأردوغان يعيش على البلطجة، وفرض سياسة الأمر الواقع.

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