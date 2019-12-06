بالأرقام.. تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في ختام التعاملات

06 ديسمبر 2019 - 09:52 م

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه، اليوم الجمعة، في ماكينات الصراف الآلي ومنافذ المطارات عند إغلاق أسعار أمس الخميس، وسجل متوسط السعر على شاشات البنك المركزي عند 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.

سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، مسجلا 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

فيما سجلت شاشات البنك الأهلي المصري -أكبر البنوك المصرية- أقل سعر للدولار، حيث سجلت 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر والعربي الأفريقي وبلوم والبركة والبنك الأهلي اليوناني.