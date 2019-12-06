بالفيديو.. محمد حسان يظهر ليرد على شائعة وفاته

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الشيخ محمد حسان
الشيخ محمد حسان

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بالفيديو

محمد حسان

وفاة محمد حسان

رد محمد حسان

تداولت أنباء مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أفادت بوفاة الداعية الإسلامي، الشيخ محمد حسان، ولكن دون تأكيد للأخبار، التي اتضح بأنها شائعات بعدما ظهر الشيخ منذ قليل خلال مقطع فيديو مسجل عبر "يوتيوب".

وقال محمد حسان في الفيديو: «قالوا مات.. ومن من الخلق لن يموت، قال الله تعالى في كتابه العزيز: "وما جلعنا لبشر من قبل الخلد أفإن مت فهم الخالدون.. كل نفس ذائقة الموت ونبولكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون".

وأضاف خلال الفيديو الذي نشر بعنوان: لأول مرة الشيخ محمد حسان من منزله بالقاهرة يعلق على شائعة وفاته"، قائلًا «أيا عبد كم يراك الله عاصيًا.. حريصا على الدنيا وللموت ناسيا.. أنسيت لقاء الله واللحد والثري.. ويومًا عبوسا تشيب فيه النواصي».

وتابع، «ولو أن المرء لم يلبس ثيابًا من التقى.. تجرد عريانًا كان كاسيا.. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان محمد صلي الله عليه وسلم حيًا وباقيا.. ولكنها تفنى ويفنى نعيمها.. وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي».

واستطرد الشيخ محمد حسان، «أسأل الله أن يختم لي ولكم جميعًا بخاتمة الإيمان، وأدعو الله لكل أخواني وأخواتي في مشارق الأرض ومغاربها ممن أرادو الاطمئنان على صحتي، أحمد الله أني بخير».

واختتم الداعية الإسلامي قائلًا: «أسل الله لي ولكم العفو والعافية وأن يرزقني وإياكم جميعًا حسن الخاتمة وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين».

شاهد الفيديو..

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