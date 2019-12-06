» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بشأن هؤلاء

أصدر العاهل العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا بفتح باب التجنيس فى المملكة أمام أصحاب الكفاءات.

وحدد المرسوم الملكي الكفاءات المطلوبة والتي تمثلت في، ـ«الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يسهم فى تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن فى المجالات المختلفة».

وجاء الأمر الملكى بتجنيس المتميزين والمبدعين من: «العلماء الشرعيين، وعلماء الطب والصيدلة والرياضيات والحاسب والتقنية والزراعة والطاقة النووية والمتجددة والصناعة والنفط والغاز والذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء والتطبيقات والبيانات الضخمة وهندسة البرمجيات والروبوتات والحواسيب عالية الأداء والنانو والبيئة والجيولوجيا وعلوم الفضاء والطيران».

ويشمل الأمر الملكى أيضًا: «الموهوبين والمبدعين فى المجالات الثقافية والرياضية والفنية، وغيرها من المجالات التى تسهم فى دعم وتعزيز الكفاءات السعودية، ونقل المعرفة، وكذلك فى المجالات التى تحتاج إليها السعودية نظرًا لطبيعتها الجغرافية، مثل العلماء المتميزين فى تقنية تحلية المياه، وتحقيق الأهداف والتطلعات فى تسريع عجلة التنمية، بما يعود على الوطن والمواطنين بالخير والنفع العام».