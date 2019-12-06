العين يهزم الشارقة بهدفين ويتأهل لدور الـ4 لكأس الخليج

06 ديسمبر 2019 - 07:05 م

حقق فريق العين فوزًا صعبًا على نظيره الشارقة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ليتأهل الأول إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي.

تقدم الشارقة عن طريق البرازيلي إيجور كورنادو من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك التوجولي لابا كودجو هدف التعادل للعين في الدقيقة 28، وفي الدقيقة 87 سجل بندر الأحبابي الهدف الثاني للعين، ليحجز فريقه بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.

وفي المباراة الثانية، أحرز حبيب عبد الله لاعب النصر هدف المباراة الوحيد لفريقه في شباك الفجيرة في الدقيقة 44 من عمر المباراة.