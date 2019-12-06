» ننشر درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

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يسود يوم غد السبت، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وجاء بيان درجات الحرارة المتوقعة غدًا كما يلي:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 22

شبين الكوم 15 22

طنطا 15 22

دمنهور 16 22

الإسكندرية 17 21

بلطيم 16 22

مطروح 17 22

السلوم 14 21

سيوة 09 21

بورسعيد 16 21

دمياط 17 21

الزقازيق 12 22

الإسماعيلية 10 22

السويس 14 23

العريش 13 20

رفح 12 20

رأس سدر 15 22

نخل 07 20

نويبع 16 22

طابا 11 20

كاترين 04 15

الطور 15 24

شرم الشيخ 18 24

الغردقة 18 23

مرسى علم 19 24

الفيوم 14 22

بنى سويف 13 22

المنيا 12 22

أسيوط 11 23

سوهاج 13 24

قنا 13 24

الأقصر 12 24

أسوان 14 25

أبوسمبل 13 24

الوادي الجديد 15 23

شلاتين 18 28

أبو رماد 17 27

حلايب 20 25

رأس حدربة 19 25

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