» انتحار أب لعجزه عن تجهيز ابنته للزفاف بكفر الشيخ

06 ديسمبر 2019 - 05:02 م

شهدت قرية الكردي بمحافظة كفر الشيخ واقعة مؤسفة، حيث أقدم أحد الأشخاص على الانتحار نظرًا لعدم قدرته على تجهيز ابنته للزواج.

وكان اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا بلاغًا بوصول أحد الأشخاص "49عامًا" إلى مستشفى قلين المركزي، مصابا بحالة إعياء شديدة؛ نتيجة تناول حبة حفظ الغلال القاتلة.

وبادرت المستشفى إلى إجراء الإسعافات الأولية له إلا أن فارق الحياة، بحسب "الشروق".

وأقدم المواطن على الانتحار بسبب أزمة نفسية ألمت به، نتيجة عدم قدرته على تجهيز ابنته للزواج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة، وأمرت بتشريح جثمانه، لبيان سبب الوفاة.