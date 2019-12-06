» صاحب الـ16 عامًا ينهي حياته شنقًا في بني سويف

وصل إلى مستشفى بني سويف التخصصي، شاب جثة هامدة، مقيم بقرية منشأة الروضة ببني سويف، وذلك إثر قدومه بالانتحار شنقًا.

وأًخطرت مديرية أمن بني سويف، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغًا بانتحار شاب في سن 16 عامًا يدعى عبدالرحمن، بمنزل أسرته.

وبعد فحص ومعاينة الجثة وانتقال رجال المباحث، تم نقلها إلى مشرحة المستشفى، وجار اتخاذ الاجراءات، فيما حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيق، للوقوع على الملابسات والدوافع التي أدت بالشاب إلى هذا الفعل.

الجدير بالذكر أن سلسلة انتحارات لحقت بشباب مصر في شتى أنحاء الجمهورية خلال الفترة الأخيرة، مما أثار جدلًا في الرأي العام المصري، فكان آخرهم الشاب الذي ألقى بنفسه من أعلى برج القاهرة، والآخر الذي شنق نفسه في فيديو بث مباشر.

وفي السياق ذاته تقدم أحد النواب، بالأمس ببيان عاجل للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لبيان حجم النفقات التي تتكفلها الدولة لرعاية الأمراض والحالات النفسية، للحد من هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أنها تلحق خاصة بالشباب، مما يهدد أمن البلاد، لأنهم المستقبل الرئيسي للوطن.