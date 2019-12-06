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«جلال» يعلن قائمة المصري لمواجهة رينجرز بالكونفدرالية

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المصرى

رينجرز

الكونفدرالية

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، قائمة لاعبيه لمواجهة إينوجو رينجرز النيجيري، يوم الأحد المقبل على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاته.

خط الدفاع: أحمد شوشة، كريم العراقي، اسلام أبو سليمة، عمر كمال، محمود حمد، بهاء مجدى.

خط الوسط: عمرو موسى، مفتاح طقطق، حسن علي، ايزي ايميكا، سعيدو سيمبوريه، حجاج عويس، اسلام عطية، أحمد عادل ميسي.

خط الهجوم: حسين رجب، أحمد ياسر، محمود وادى، أوستين أموتو


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