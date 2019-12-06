«كلوب» يكشف سر استبعاد «صلاح» من ديربي «المرسيسايد»

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محمد صلاح

ليفربول

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول عن السبب وراء عدم مشاركة النجم محمد صلاح، جناح الفريق والمنتخب الوطني في مباراة إيفرتون التي أقيمت الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال «كلوب»، من الطبيعي أن يتم إراحة اللاعبين خلال المرحلة الحالية نظرًا لتلاحم المباريات، حتى لا يتعرضوا للإصابة أو الاجهاد»، مضيفًا أن اللاعبون ليس مثل ما يظهرون في البلاي ستيشن أو الفيفا».

وتابع، «أمتلك اللاعبين الذين يساعدوني على ذلك مع ضرورة احترام المنافسين.. علينا أن نتخذ القرارات الضرورية من أجل تجهيز نجوم الريدز للمرحلة المقبلة».

ويحتل ليفربول صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة متفوقًا بفارق 8 نقاط على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني و11 نقطة على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث.


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