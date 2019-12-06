«مدبولي» للمسؤولين الجدد: سأتابع أداء المحافظ ونائبه

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موجهًا كلمته للمحافظين الجدد ونائبيهم، عندما أتابع عمل كل محافظة، سأتابع أداء المحافظ ونائبه، والمسئوليات التي يتولاها النواب، وهناك اهتمام كبير من الرئيس بإنجاح هذه التجربة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظين الذي عُقد اليوم الجمعة، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور رئيس المجلس.

وأضاف مدبولي: أن تعيين نواب للمحافظين من الشباب هي مبادرة مهم جداً اتخذتها القيادة السياسية والحكومة، ونجاح هذه المبادرة مهمتكم، مشيرًا إلى أن تعيين النواب الشباب تنفيذاً لإرادة القيادة السياسية لتأهيل جيل جديد من القيادات، وصفوف ثانية وثالثة من المسئولين.

كما وجه رئيس الوزراء التهنئة للمحافظين والنواب الجدد، وتمنى لهم التوفيق والنجاح، مُطالباً ببذل أقصى الجهود لتحقيق نتائج سريعة ومؤثرة لتحسين حياة المواطنين.

واستعرض مجلس المحافظين في اجتماعه اليوم التكليفات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمحافظين الذين أدوا اليمين الدستورية منذ أيام، والتي تعدُ خارطة طريق للمجلس بأكمله، يتم العمل على تنفيذها في إطار من التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات.