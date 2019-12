في واحدة من أغرب الوقائع، عرضت موزة في معرض الفنون الدولي في مدينة بازل السويسرية كعمل فني وبيعت مقابل مبلغ 120 ألف دولار.

Two of the three editions of Maurizio Cattelan’s “The Comedian,” a sculptural intervention consisting of a banana taped to the wall and priced at $120,000, sold on the first day of @ArtBasel Miami Beach’s preview. Deets on this bananas transaction here: https://t.co/tDAWkFYUy2 pic.twitter.com/DFXCZJIubq