تهدئة ثم تسوية.. السعودية تعلن خطوة جديدة مع "الحوثيين"

06 ديسمبر 2019 - 02:07 م

نقلت وسائل إعلام سعودية، عن عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، أن هناك خطوة جديدة من المملكة مع الحوثيين تبدأ بتهدئة وتتبعها تسوية في اليمن.





وحسب قناة "العربية"، قال الجبير، إن كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن، مضيفا أن الحل الوحيد في اليمن سياسي والحوثيون هم من بدأوا الحرب وليس نحن".





وأضاف أن إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول، مؤكدا ضرورة "التحلى بالصرامة معها".

وأشار الجبير إلى أن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها، مطالبا بحرمانها من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم.



