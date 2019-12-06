» بأمر المحكمة.. تشيلسي يعود لسوق الانتقالات

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متابعات- الدويني فولي

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الفيفا

تشيلسي

الرياضى

التحكيم

صيف

قضت محكمة التحكيم الرياضية، بتخفيف العقوبة الموقعة على تشلسي بمنعه من التعاقدات، إلى عام واحد، الجمعة، مما يفتح له الباب للعودة إلى سوق الانتقالات.
وحسب المحكمة، يسمح للنادي بضم لاعبين في انتقالات يناير المقبل، وذلك بعد حرمانه من التعاقد مع لاعبين في سوق انتقالات الصيف الماضي.


كما قلصت محكمة التحكيم الرياضية الغرامة على النادي إلى 300 ألف دولار، بعد أن كانت العقوبة الأولية 600 ألف دولار.


وقالت المحكمة في بيان: "عوقب تشلسي بالحرمان من ضم لاعبين جدد محليا أو دوليا لفترة انتقالات كاملة، ونفذ النادي العقوبة بالفعل في صيف 2019".


وعاقب الفيفا بطل الدوري الأوروبي في فبراير بداعي انتهاك قواعد الانتقال الدولية ولوائح قيد اللاعبين تحت 18 عاما، وطعن النادي أمام المحكمة الرياضية في يونيو في مسعى للتعاقد مع لاعبين جدد في يناير.

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