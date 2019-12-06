» مصرع ملكة جمال في حادث سير أليم

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زينب نافيد
زينب نافيد

متابعات- الدويني فولي

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أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن ملكة جمال باكستان السابقة زينب نافيد لقيت مصرعها عن عمر يناهز 32 عامًا، إثر حادث سيارة في ولاية ماريلاند الأمريكية، بعد فقدانها السيطرة علي قيادة سيارتها.
وأضافت أن ملكة الجمال كانت تحاول المرور عبر منحني الطريق، فاصطدمت بالرصيف، وانقلبت سيارتها بالقرب من خط المشاة، ليتم إخراجها من سيارتها جثة هامدة، حيث فارقت الحياة علي الفور.
وكشفت الشرطة، عن عدم وجود أي مخدر بجسدها، ليتم استبعاد فرضية السكر وراء التسبب في الحادث، كانت الشخص الوحيد المتواجد داخل السيارة، ولم يكن برفقتها أحد.
وذكرت صحيفة 'فوكس نيوز' الأمريكية، أن الشرطة ذكرت في بيان، أنه تم إخراج ملكة الجمال السابقة من سيارتها، وإعلان وفاتها علي الفور بعدما تم التأكد من أنها فارقت الحياة.
ولدت زنيب في لاهور بباكستان، لكنها عاشت في بومونا بنيويورك وتخرجت في جامعة بيس عام 2011 ثم التحقت بمسابقة ملكة جمال باكستان العالمية في تورنتو بكندا، وفي عام 2012 أصبحت الفتاة رقم 10 التي تحصل علي لقب ملكة جمال باكستان.


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