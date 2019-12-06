أبو تريكة: أبشر بـ " حي على الفلاح"

عبد القادر وحيد
وجه نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة رسالة طالب فيها محبيه ومتابعيه بضرورة التحلي بالصبر.
وكتب أبو تريكة على حسابه في تويتر : " واستعينوا بالصبرِ وَ الصلاة وإنها لكبيرةٌ إلا على الخـ?شعين ".. لنْ ينجوا أحدًا من مصاعب الدنيا إلا من استعانَ بها ، وَ لا أيُّ أحدٍ".
وأضاف : إنها كبيرةٌ عظيمةٌ جليلة لن يستطيعها إلا الخاشعون الذين يخشون ربهم ويتقونه سرًّا وظاهرا مادمت تُلبِّي حيَّ على الصلاة..فأبشر " بحيَّ على الفلاح".
وعلق أحد متابعي أبو تريكة بالقول : " والصبر على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعات.. صبر عن المحرمات.. صبر على الابتلاءات".
وكتب آخر : " جمعة مباركة علينا وعليكم يا ساحر الكرة المصرية فتي كل العرب إمبراطور الكرة الأفريقية".
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