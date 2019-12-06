» الأردن يتسلم جثمان الأسير "أبو دياك"

06 ديسمبر 2019 - 11:27 ص

أعلن المملكة الأردنية الهاشمية، تسلمها جثمان الأسير، سامي أبو دياك، الذي توفي مؤخرا في سجون إسرائيل.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن جثمان أبو دياك "وصل مساء أمس الخميس، عبر جسر الملك حسين؛ لدفنه في المملكة بناء على طلب ذويه".

وأوضح الفايز أن "تسليم الجثمان جاء بعد متابعة حثيثة من الوزارة مع السلطات الإسرائيلية".

يذكر أن أبو دياك توفي في في سجون الاحتلال الإسرائيلي 26 نوفمبر الماضي بعد أن قضى 17 عاما قيد الاعتقال، ومنذ عام 2015 عانى أبو دياك من مضاعفات خطأ طبي عقب خضوعه لعملية جراحية في مستشفى سوروكا الإسرائيلي، حيث تم استئصال جزء من أمعائه، وأصيب جراء نقله المتكرر عبر ما يسمى بعربة البوسطة بتسمم في جسده وفشل كلوي ورئوي، وعقب ذلك خضع لثلاث عمليات جراحية، وبقي تحت تأثير المخدر لمدة شهر موصولا بأجهزة التنفس الاصطناعي، إلى أن ثبت لاحقا إصابته بالسرطان.

وأبو دياك، من سكان بلدة سيلة الظهر في مدينة جنين، اعتقل منذ 17 يوليو 2002، حكم عليه بالسجن المؤبد ثلاث مرات وثلاثين عاما، أمضى منها 17عاما.

وارتفع عدد ضحايا الحركة الأسيرة بعد وفاته، حسبما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية، إلى 222 شخصا منذ عام 1967.