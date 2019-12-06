» " جواهرجي" ينجح في قتل سارقيه وينقذ محله

06 ديسمبر 2019 - 11:23 ص

نجح صاحب محل مجوهرات في ضاحية كورال جابلس في ميامي في الولايات المتحدة ، من إنقاذ محله من السرقة بعد أن أطلق النار علي السارقين، حسبما أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي والشرطة فجر اليوم مضيف أن 4 أشخاص قتلوا في تبادل لإطلاق النار بعدما فشلوا في سرقة محل المجوهرات.

وأضاف مكتب التحقيقات أن صاحب المحل الكائن في حي ميركل مايل التجاري الشهير تصدي لهم بالسلاح، وأن عاملة في المتجر تعرضت لإصابة طفيفة بشظية رصاصة، ولفت المكتب إلي أن اللصوص تمكنوا من سرقة سيارة تابعة لشركة" يونايتد بارسل سيرفس" واتجزوا السائق تحت تهديد السلاح، وقامت الشرطة بمطاردتهم وتبادلت معهم إطلاق النيران في ميرامار علي بعد نحو 32 كيلو متر من شمالي ميامي.

وأضاف أحد العاملين بالمكتب ويدعي جورج بيرو، أن الزحام عاق اللصوص علي طريق 75 السريع فتمكنت الشرطة من اقتناصهم.

يذكر أن القتلى هم اثنين من اللصوص وسائق الشاحنة واحد المارة.