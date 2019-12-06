طلب إحاطة لوزير الإسكان .. لهذا السبب

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اللواء سعد الجمال عضو مجلس النواب
اللواء سعد الجمال عضو مجلس النواب

متابعات - سارة أشرف

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طلب احاطة

وزير الاسكان

الصف

تقدم اللواء سعد الجمال ، عضو مجلس النواب ، نائب رئيس البرلمان العربي ، مساعد رئيس حزب الوفد ، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب موجه إلى وزير الإسكان بشأن عدم معالجة مياه الصرف الصحي التي تصب في محطة الصرف بعرب أبو ساعد بمركز الصف جنوب الجيزة .

وقال الجمال في طلب الإحاطة ، أن المحطة يأتي إليها مياه الصرف من جنوب القاهرة ثم تقوم بإلقاء مياه الصرف الصحي معالج معالجة أولية فقط في ترعة الصف الشرقية المسماة بترعة كوم أمبو التي تسير وسط أراضي شرق الصف فيقوم المزارعون برى الأراضي الزراعية منها مباشرة وتشرب منها الحيوانات ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة .

أكد الجمال ، أن محطة عرب أبو ساعد تقوم بعمل معالجة أولية فقط وكان مخطط لها أن تقوم بعمل معالجة ثلاثية حتى تكون صالحة للزراعة عليها ، مطالبا وزير الإسكان بسرعة التدخل والبدء في معالجة المياه بالمحطة معالجة ثلاثية .


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