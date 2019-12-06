مفاجأة عن "ماسبيرو" و"القناة الأولى"..قريبا

06 ديسمبر 2019 - 10:23 ص



كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن مفاجأة قريبة بماسبيرو قائلا : "هناك حديث عن تطوير التلفزيون المصري الفترة الحالية، أنا سامع إن القناة الأولى هتكون مفاجأة، وهذا يعطينا المزيد من الأمل".



وأضاف "بكري"، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، قائلا :" مصر في حاجة إلى إعلام يدخل المعارك بالمعلومات والتحليل الموضوعي، معقبًا: "محتاجين كتيبة إعلامية تتحدث بموضعية، وتوضح الحقائق للمواطنين".



وتابع : المعارضة ضرورية، وهي جزء أساسي من أي نظام ديمقراطي حقيقي، لكن هناك فرق بين المعارضة من أجل إصلاح الخلل، والمعارضة من أجل هدم مؤسسات الدولة ، معقبا: "محدش فينا سيتأثر بالضرب تحت الحزام من أي أحد كان، إحنا اللي طلبنا من السيسي ييجي عشان ينقذ البلد".

