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مصرع شخص سقط من القطار بمحطة طنطا

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مصرع شخص سقط من القطار بمحطة مغاغة
مصرع شخص سقط من القطار بمحطة مغاغة

متابعات- الدويني فولي

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طنطا

لقي شخصا مصرعه، إثر سقوطه بعد أن اختل توازنه أثناء وقوفه على باب إحدى عربات القطار بدائرة محطة قطارات طنطا، والذي أدي نزيف في المخ وكسور بأنحاء الجسم. 
وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى من العميد طلعت عبد الهادى مفتش مباحث النقل والمواصلات بالغربية إخطاراً بالواقعة، وبالانتقال والفحص، تبين سقوط “ماهر محمد على الأفندي” 43 عاما عامل مقيم كفر طبلوها تلا منوفية ، وأثناء تحرك القطار من المحطة سقط الراكب بين القطار ورصيف المحطة، ما أدى إلى وفاته.
وتم نقل الجثة لشرحة مستشفى المنشاوي العام، وتسبب الحادث فى تهتك عظام القدم اليمنى، ونزيف بالمخ ، وجروح متفرقة بالجسم ، وأثبت تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة نتج عن الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر ، وأخطرت النيابة العامة.

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