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طوارئ في إيران بعد انفجار اسطوانات غاز وسقوط قتلي و مصابين

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انفجار اسطوانات غاز في إيران
انفجار اسطوانات غاز في إيران

متابعات - أمينة عبد العال

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انفجار

اسطوانات غاز

سقز

أعلن نائب محافظ كردستان للشئون السياسية والأمنية أنه تم فرض حالة الطوارئ في المستشفيات بمدينة سقز والمدن القريبة منها لاستقبال المصابين من أثر انفجار اسطوانات غاز بقاعة زفاف في المدينة.

وأعلنت السلطات الإيرانية في صحافتها المحلية أن 11 شخص قتلوا علي الأقل معظمهم أطفال في الانفجار فيما أصيب حوالي 34 آخرين، وهناك 3 من المصابين حالتهم حرجة كما أعلن نائب المحافظ.

جدير بالذكر أن محافظ سقز أعلن اليوم الجمعة حداد علي أرواح الضحايا ، حسبما أعلنت وسائل إعلام محلية في كردستان.


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