  • الجمعة 06 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:43 م
بحث متقدم
ارشيف

15 ألف فلسطيني يصلون الفجر بـ "الإبراهيمي"

الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

أبو تريكة

أبو تريكة: أبشر بـ " حي على الفلاح"

أبو بكر يهاجم وزير الأوقاف : توقف‎

وزير الأوقاف منفعلا :" كله لازم يشتغل"

فايلر

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الهلال السودانى

سفينة تركية تنقب عن الغاز في البحر المتوسط

طرد السفير الليبي من اليونان.. لهذا السبب

مصطفي بكري

بكرى: محدش يقول عليّ مطبلاتي

سيد قطب وحسن البنا

المغامسي: سيد قطب أجهز على " مشروع الإخوان"

بومبيو

إلغاء لقاء ملك المغرب بـ"بومبيو".. لهذا السبب

الراقصة جوهرة

أول ظهور لـ"جوهرة" بعد الفيديو الإباحي

بالأرقام..

أسعار تذاكر مباراة الزمالك وأول أغسطس

الرياضة

الزمالك
الزمالك

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

مدرب بيراميدز: سوف ننتقم من الزمالك المباراة المقبلة

#

الشحات عن تشميسة "النقاز": فعلتها مع عبدالله جمعة أيضا

#

بالأرقام.. الاتحاد يعلن أسعار تذاكر المحرق البحرينى

#

«كاف» يحدد موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس

أسعار

الزمالك

بطولة

تذاكر

كاس

يفتح مسئولو نادى الزمالك، حجز تذاكر مباراة أول أغسطس على موقع تذكرتى بعد قليل.

وكان الزمالك حصل على موافقة الجهات الأمنية بحضور 15 ألف مشجع، فى المباراة التى تقام على ستاد السلام فى إطار ثانٍ جولات دورى أبطال أفريقيا.  

واتفق مجلس إدارة الزمالك مع شركة تذكرتي، على أسعار تذاكر المباراة كالآتى الدرجة الثالثة يسار 50 جنيها و75 للدرجة الثانية و100 جنيه، للدرجة الأولى يسار، و200 جنيه للمقصورة الجانبية و300 للمقصورة الرئيسية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» وقفة احتجاجية أمام المصارف اللبنانية
» قتلي في تبادل لإطلاق النار في الولايات المتحدة
» مصرع ملكة جمال في حادث سير أليم
» نادرة.. روسية تلد 4 توأم من زوجها الخليجي
» اختراع لوحة مفاتيح "كيبورد" ضد التجسس
» شاهد.. انفجار خزان محطة وقود بالسعودية
» تصريح جرئي لـ"شيرين رضا" عن طبيعة علاقتها بعمرو دياب
» الأردن يتسلم جثمان الأسير "أبو دياك"
» "الزاهد": أحمد فهمي قالي يوم الفرح عايز أنام مش قادر
» " جواهرجي" ينجح في قتل سارقيه وينقذ محله
» أسماء حكام مباريات اليوم بالكأس

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس