أسعار تذاكر مباراة الزمالك وأول أغسطس

06 ديسمبر 2019 - 10:05 ص

يفتح مسئولو نادى الزمالك، حجز تذاكر مباراة أول أغسطس على موقع تذكرتى بعد قليل.

وكان الزمالك حصل على موافقة الجهات الأمنية بحضور 15 ألف مشجع، فى المباراة التى تقام على ستاد السلام فى إطار ثانٍ جولات دورى أبطال أفريقيا.

واتفق مجلس إدارة الزمالك مع شركة تذكرتي، على أسعار تذاكر المباراة كالآتى الدرجة الثالثة يسار 50 جنيها و75 للدرجة الثانية و100 جنيه، للدرجة الأولى يسار، و200 جنيه للمقصورة الجانبية و300 للمقصورة الرئيسية.