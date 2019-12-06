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تدوينة غاضبة لسيدة البيت الأبيض عن عزل ترامب

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ترامب وزوجت ونجله
ترامب وزوجت ونجله

متابعات - أمينة عبد العال

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تويتر

ترامب

ميلانيا ترامب

دونت ميلانيا ترامب تدوينة غير مسبوقة علي" تويتر" تطالب فيها أستاذة الحقوق بجامعة ستانفورد " باميلا كارلان" بإبعاد نجلهاالبالغ من العمر  13 عاما عن السياسة بعد مزحتها في جلسة عزل ترامب عنه، حيث قالت: "  ينص الدستور علي أنه لا يمكن أن يكون هناك ألقاب للنبلاء .. لذا في حين أن الرئيس يمكنه تسمية ابنه بارونا فإنه لا يستطيع أن يجعله بارونا".

وأضافت  ميلانيا في تدوينتها" يستحق طفل قاصر الخصوصية ويجب أن يبقي بعيدا عن السياسة.. باميلا باركر يجب أن تخجلي من صيحاتك الغاضبة والمتحيزة بوضوح ، واستغلال طفل للقيام بذلك".

في سياق متصل انتقدت ستيفاني غريشام السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض المزحة ووصفتها بأنها" قذرة" مؤكدة أن كارلا تستغل فتي مراهقا لا علاقة له بجلسة الاستماع هذه بمزحة كهذه كدعابة.






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