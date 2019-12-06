خبير أمني يحذر من هذا الأمر الخطير بشأن "واتساب"

06 ديسمبر 2019 - 12:10 ص

كشف وليد عبد المقصود، خبير أمن المعلومات، أن لو هناك مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي منذ 10 سنوات، فإن حجم المعلومات والبيانات المتوفرة عنه إذا أراد طبعها ستحتاج إلى 400 ورقة.



وأوضح "عبد المقصود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أنه لابد من وجود تشريعات تحمي تداول المعلومات، وتمنع تداول الشائعات، محذرا من الأرقام التي ترسل لمستخدمي "الواتساب" أخبار من رقم يبدأ بـ "1+" حيث أنه من جهة خارج مصر، وقد تتضمن أخبار كاذبة، معقبا: "رقم دولي يتكلم عن شأن محلي ليه.

