نتنياهو يتحدث عن تهدئة طويلة الأمد مع "حماس"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن هناك اتصالات جارية للتوصل لتهدئة طويلة المدى مع حركة حماس في غزة.
وأضاف نتنياهو في حديث للصحفيين المرافقين له إلى العاصمة البرتغالية لشبونة: "نعمل على ذلك (التهدئة مع حماس) حاليا، وهناك إمكانية وربما فرصة لتعزيز ذلك"، حسب صحيفة "يسرائيل هيوم".
وتابع: "هم (حماس) لن يعترفوا بنا، ولن نعترف بهم، نعمل على التهدئة، وهم يعلمون أنهم لن يتمكنوا من التخلص منا".
وكان خليل الحية، نائب رئيس حركة "حماس" نفى الأربعاء، في تصريحات متلفزة، أن يكون قد طُرح على حركته هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل.
وفي سياق الأزمة السياسية الداخلية، قال نتنياهو إنه لا يسعى لتولي رئاسة الوزراء بالحكومة المقبلة لستة شهور بل لسنتين، لكنه يجب أن يتولاها في الستة شهور المقبلة لتمكين إسرائيل من تعزيز تحالفها الدفاعي مع واشنطن قبل دخول الأخيرة في سباق الرئاسة، حسب إعلام محلي.وأضاف أنه تلقى عرضا بتولي رئاسة الوزراء عدة شهور، ثم يتولى منافسه بيني غانتس زعيم حزب "أزرق-أبيض"، هذا المنصب، لكنهم (في أزرق-أبيض) قالوا إنهم "لن يقبلوا أن يكونوا شركاء في حكومة يقودهم فيها متهم بقضايا فساد".وأشار نتنياهو إلى مقترح بتعديل قانون الانتخابات في إسرائيل ليصبح انتخاب رئيس الوزراء بشكل مباشر من قبل الناخبين، وقال "إن الفكرة تبدو مثيرة للاهتمام".
وتواجه إسرائيل أزمة سياسة بعد فشل نتنياهو وغانتس في تشكيل حكومة جديدة بعد جولتي انتخابات في ابريل/نيسان، وسبتمبر/أيلول الماضيين. ويتوقع أن تذهب إسرائيل إلى انتخابات ثالثة، في شهر مارس/آذار المقبل في حالة حل الكنيست الأسبوع المقبل مع انتهاء مهلة أخيرة مساء الأربعاء المقبل لتشكيل حكومة. -