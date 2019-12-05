نتنياهو يتحدث عن تهدئة طويلة الأمد مع "حماس"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن هناك اتصالات جارية للتوصل لتهدئة طويلة المدى مع حركة حماس في غزة.



وفي سياق الأزمة السياسية الداخلية، قال نتنياهو إنه لا يسعى لتولي رئاسة الوزراء بالحكومة المقبلة لستة شهور بل لسنتين، لكنه يجب أن يتولاها في الستة شهور المقبلة لتمكين إسرائيل من تعزيز تحالفها الدفاعي مع واشنطن قبل دخول الأخيرة في سباق الرئاسة، حسب إعلام محلي.وأضاف أنه تلقى عرضا بتولي رئاسة الوزراء عدة شهور، ثم يتولى منافسه بيني غانتس زعيم حزب "أزرق-أبيض"، هذا المنصب، لكنهم (في أزرق-أبيض) قالوا إنهم "لن يقبلوا أن يكونوا شركاء في حكومة يقودهم فيها متهم بقضايا فساد".وأشار نتنياهو إلى مقترح بتعديل قانون الانتخابات في إسرائيل ليصبح انتخاب رئيس الوزراء بشكل مباشر من قبل الناخبين، وقال "إن الفكرة تبدو مثيرة للاهتمام".