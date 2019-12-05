  • الجمعة 06 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:21 ص
بحث متقدم
خالد النبوي

خالد النبوي يكشف كواليس مثيرة من "ممالك النار"

واتساب

خبير أمني يحذر من هذا الأمر الخطير بشأن "واتساب"

جامعة الأزهر

مفكر مصري يطالب بتغيير اسم جامعة الأزهر لهذا السبب

ترامب

تطورات مثيرة بشأن عزل الرئيس الأمريكي "ترامب"

ابوتريكة

«أبو تريكة» يكشف سر فشل قطر وتفوق السعودية

انتحار شباب

داعية أزهري: لهذا السبب المنتحر ليس كافرًا

الأرصاد تحذر: أمطار غزيزرة الجمعة

الأرصاد تحذر: أمطار حتى الأحد

عودة طلاب إلى الحياة

عودة 7طلاب إلى الحياة بعد توقف قلوبهم عن العمل لعدة ساعات

عادل الجبير

أمريكا تفجر مفاجأة عن اسم مدبر محاولة اغتيال«الجبير»

الداخلية

«الداخلية» تعلن تصفية 3 إرهابيين في شمال سيناء

بما فيها إيران..

ترامب يدعو مجلس الأمن لمواجهة تهديدات العالم

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

رسميا.. إيران تبلغ مجلس الأمن بمواصلة برامجها الباليستية

#

ترامب يصدم موظفي مجلس الأمن القومي بهذا الإجراء

#

رئيسة لجنة العقوبات المفروضة على السودان تعتزم زيارة الخرطوم

#

العراق يشتكى دولة خليجية إلى مجلس الأمن

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، مجلس الأمن الدولي للتحرك ضد التهديدات العالمية بما في ذلك إيران بسبب "قتلها واحتجازها للمتظاهرين" في البلاد، وفق إعلام أمريكي.
جاء ذلك خلال استقباله المندوبين الدائمين لمجلس الأمن الدولي على مأدبة غداء في البيت الأبيض، حسب شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.
وقال ترامب إنه "يجب على (مجلس الأمن) اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه المخاطر وغيرها من الأخطار التي تواجه العالم التي تشمل أيضًا سلوك النظام الإيراني الذي قتل المئات والمئات من الناس في فترة زمنية قصيرة للغاية، إنهم يقتلون المحتجين".
وأضاف أن العالم يواجه تحديات مثل الإرهاب وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية والهجمات الإلكترونية وانتشار الأسلحة النووية والبيولوجية، مؤكدًا أنهم يعملون بجد على القضايا الثلاث الأخيرة المذكورة.
كما دعا ترامب مجلس الأمن الدولي إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة في جهودها لتعزيز الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب استضاف ممثلي مجلس الأمن الدولي لمناقشة جدول الأعمال لشهر ديسمبر/كانون الأول حيث تتولى الولايات المتحدة رئاسة المجلس.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإيرانية بشأن ما ورد في تصريحات ترامب.
وأعلنت منظمة العفو الدولية، الإثنين، سقوط 208 قتلى على الأقل، في الاحتجاجات التي شهدتها إيران الشهر الماضي، تنديدا بارتفاع سعر الوقود.
وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت في إيران، احتجاجات استمرت لعدة أيام، تنديدا برفع سعر الوقود، بنسبة تصل إلى 3 أضعاف، ما تسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن، فيما تتهم طهران "أطرافا خارجية"، بالسعي للإخلال بالنظام العام. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» السكة الجديد تكشف أهمية الجرارات الجديدة
» هنا الزاهد تكشف لأول مرة كواليس مرضها الغامض
» ترامب يدعو مجلس الأمن لمواجهة تهديدات العالم
» نجل الفنان الراحل محمد عوض يكشف أسرارا في حياته
» مفاجأة صادمة وراء رفض «صلاح» خوض مباراة «إيفرتون»
» طالبة مسلمة تنقذ حياة زملائها أثناء إطلاق نار بأمريكا
» الجزائر.. استئناف محاكمة رموز نظام بوتفليقة السبت
» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني
» لليوم الثالث.. أسعار الذهب تواصل ارتفاعها الغير مسبوق
» أمر ملكي سعودي بفتح باب التجنيس لهؤلاء
» «آل الشيخ» يهنئ الملك والمملكة بالتأهل إلى نهائي «خليجي 24»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:16 ص

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس