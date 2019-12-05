  • الخميس 05 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:42 م
بحث متقدم
ابوتريكة

«أبو تريكة» يكشف سر فشل قطر وتفوق السعودية

الأرصاد تحذر: أمطار غزيزرة الجمعة

الأرصاد تحذر: أمطار حتى الأحد

عودة طلاب إلى الحياة

عودة 7طلاب إلى الحياة بعد توقف قلوبهم عن العمل لعدة ساعات

عادل الجبير

أمريكا تفجر مفاجأة عن اسم مدبر محاولة اغتيال«الجبير»

ارشيفية

فتاة ليل: «الزبائن بيناموا معايا في وجود جوزي»

الداخلية

«الداخلية» تعلن تصفية 3 إرهابيين في شمال سيناء

صلاح

مفاجأة صادمة وراء رفض «صلاح» خوض مباراة «إيفرتون»

الملك سلمان

أمر ملكي سعودي بفتح باب التجنيس لهؤلاء

الفلاحين في سوق الماشية

انهيار أسعار المواشي يغرق المربين في الديون

كارتيرون

للمرة الأولى.. «كارتيرون» يقود مران الزمالك

في التأهل لنهائي «خليجي 24»

«أبو تريكة» يكشف سر فشل قطر وتفوق السعودية

الرياضة

ابوتريكة
ابوتريكة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"السيسي" يكشف سر مبادرة سرطان الثدي

#

أول رد من أبو تريكة بعد اختياره سفيرا لمونديال قطر

#

شقيق أمير قطر يزور جزيرة "أبو موسى" المحتلة من إيران

#

شيخ من الأسرة الحاكمة في قطر يكشف من بيده قرار الصلح

قطر

السعودية

المصريون

ابوتريكة

هنأ محمد أبوتريكة، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، المنتخب السعودي بالتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة خليجي 24 بعد الفوز على قطر، بهدف دون رد.

وقال «أبوتريكة»، أن التغييرات المتأخرة للإسباني فليكس سانشيز باس المدير الفني لمنتخب قطر وراء فشل العنابي في التأهل إلى نهائي البطولة، مضيفًا أن الخسارة ليست نهاية العالم حيت أن المنافس له تاريخ كبير في مثل هذه المناسبات.

وطالب نجم الكرة المصرية السابق، الجماهير القطرية بالوقوف خلف منتخبهم وجهازهم الفني، مؤكدًا أن الاستحقاقات القادمة والتي يأتي في مقدمتها بطولة كوبا أمريكا، تحتاج إلى التكاتف من الجميع.

وأضاف «الماجيكو»، الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي أدار المباراة بالطريقة الإيطالية التي ساعدته على العبور إلى النهائي، حيث ظهر بتنظيم دفاعي منظم طوال مجريات اللقاء، مشيرًا إلى أن الأخضر يمتلك العديد من اللاعبين الشباب القادرين على صناعة الفارق في المستقبل.

وتأهل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية لبطولة الخليج في نسختها الحالية بعد الفوز على قطر بهدف دون رد سجله عبد الله الحمدان، حيث سيواجه البحرين يوم الأحد المقبل على ملعب خليفة الدولي فى المباراة النهائية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الصحة تعلن تكليف 100% من الأطباء
» قراءة في كتاب «حياة محمد» ? لحسين هيكل
» لليوم الثالث.. أسعار الذهب تواصل ارتفاعها الغير مسبوق
» «آل الشيخ» يهنئ الملك والمملكة بالتأهل إلى نهائي «خليجي 24»
» السعودية تتأهل إلى نهائي «خليجي 24» بعد الفوز على قطر
» استقالة رئيس الاتحاد الإماراتي من منصبه
» تنظيم إرهابي يعلن استهدافه لكلاسيكو الريال وبرشلونة
» قوافل الأزهر للتوعية الأسرية تواصل فعالياتها بالإسماعيلية
» «ترامب» يتحدى عزله: سأنتصر في المعركة
» إخلاء سبيل مدير شركة «أبليكس» بكفالة مالية
» «كارتيرون»: مواجهة أول أغسطس قوية.. والبطولة الحالية الأصعب

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:16 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس