» لليوم الثالث.. أسعار الذهب تواصل ارتفاعها الغير مسبوق

تواصل أسعار الذهب ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي، حيث ارتفعت اليوم، الخميس، بمقدار جنيهًا واحدًا، مقارنة بأسعار أمس.

فيما شهدت الأسعار خلال اليومين الماضيين، ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 6 جنيهات للجرام.

ومن جانبه قال نادي نجيب، رئيس شعبة الذهب الغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر جرام الذهب ارتفع اليوم بقيمة جنيهًا واحدًا، حيث بلغ سعر الجرام، عيار 21 نحو 662 جنيها مقابل 661 جنيها أمس.

فيما زاد سعر الجرام عيار 24 إلى نحو 756.6 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 إلى نحو 567.4 جنيه، وسعر الجنيه الذهب وصل إلى 5296 جنيها.