  • الخميس 05 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:16 م
بحث متقدم
الأرصاد تحذر: أمطار غزيزرة الجمعة

الأرصاد تحذر: أمطار حتى الأحد

عودة طلاب إلى الحياة

عودة 7طلاب إلى الحياة بعد توقف قلوبهم عن العمل لعدة ساعات

عادل الجبير

أمريكا تفجر مفاجأة عن اسم مدبر محاولة اغتيال«الجبير»

شعبان عبد الرحيم

شماتة إسرائيلية – إخوانية فى وفاة «شعبان عبدالرحيم»

ارشيفية

فتاة ليل: «الزبائن بيناموا معايا في وجود جوزي»

الداخلية

«الداخلية» تعلن تصفية 3 إرهابيين في شمال سيناء

صلاح

مفاجأة صادمة وراء رفض «صلاح» خوض مباراة «إيفرتون»

الملك سلمان

أمر ملكي سعودي بفتح باب التجنيس لهؤلاء

الفلاحين في سوق الماشية

انهيار أسعار المواشي يغرق المربين في الديون

كارتيرون

للمرة الأولى.. «كارتيرون» يقود مران الزمالك

«شوقي» يلتقي السفير الفرنسي لبحث خطط تطوير التعليم

الحياة السياسية

وزير التعليم والسفير الفرنسي
وزير التعليم والسفير الفرنسي

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

شكري يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الفرنسي لبحث الشأن الليبي

#

وزير النقل يلتقى السفير البنمى بالقاهرة لهذا السبب

وزير التعليم

طارق شوقى

السفير الفرنسى

التقى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، اليوم، ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة والوفد المرافق له، لمناقشة أوجه التعاون بين مصر وفرنسا في إطار خطط تطوير التعليم.

ووجه الدكتور طارق شوقى الشكر للحكومة الفرنسية لحرصها على توطيد أواصر التعاون مع مصر وتقديم الدعم لمصر وللتعليم المصري، مؤكدًا وجود العديد من فرص التعاون بين البلدين بالإضافة للمشروعات القائمة.

وأكد شوقي ضرورة استخدام التكنولوجيا فى تعليم اللغات الأجنبية، والاستعانة ببنك المعرفة وتغذيته بأحدث المصادر التعليمية.

ومن جانبه، أشاد ستيفان روماتيه بالجهد الذى يبذله وزير التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية فى مصر، والطفرة والإصلاحات الكبيرة التى تحققت في هذا المجال، من تطوير وسائل التعليم وتغيير المناهج وطرق الامتحانات، والسعي المستمر نحو تطوير اللغات الأجنبية داخل المدارس، وغيرها من الإصلاحات الهامة.

وأكد سفير فرنسا بالقاهرة حرص فرنسا على تقديم كافة أوجه الدعم لوزارة التربية والتعليم المصرية؛ لتطوير اللغة الفرنسية التي يتم تدريسها داخل المدارس للارتقاء بمستوى الطلاب فى اللغة؛ لتتناسب مع مستوى جودة اللغة العالمي.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، المشروعات المشتركة لتطوير التعليم قبل الجامعى ومنها: مشروع برنامج دعم وتطوير اللغة الفرنسية في المدارس الرسمية المصرية والذى يتم بالتعاون بين الوزارة وسفارة فرنسا بمصر، وقام بتنفيذه المركز الدولي للدراسات التربوية وشبكة كانوبيه الرقمية بفرنسا، والمعهد الفرنسي بمصر، والذي انتهت المرحلة الأولى منه، وتم إطلاق المرحلة الثانية للمشروع والتى تشمل تدريب معلمي اللغة الفرنسية وذلك بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.

كما ناقش الجانبان إعداد مناهج رقمية للغة الفرنسية، وإعداد أسئلة تتماشى مع المناهج الجديدة، وتدريس اللغة الفرنسية كلغة ثانية فى جميع مدارس الجمهورية بداية من الصف الأول الإعدادي، واستكمال التعاون فى ترجمة المناهج الجديدة للغة الفرنسية، بالإضافة إلى ترجمة المحتوى الرقمي على بنك المعرفة والذى يستهدف الصفوف فى المرحلة الثانوية، وإتاحته باللغة الفرنسية.

حضر اللقاء الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، ونيرمين النعمانى منسق العلاقات الدولية، والدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تتأهل إلى نهائي «خليجي 24» بعد الفوز على قطر
» استقالة رئيس الاتحاد الإماراتي من منصبه
» تنظيم إرهابي يعلن استهدافه لكلاسيكو الريال وبرشلونة
» قوافل الأزهر للتوعية الأسرية تواصل فعالياتها بالإسماعيلية
» «ترامب» يتحدى عزله: سأنتصر في المعركة
» إخلاء سبيل مدير شركة «أبليكس» بكفالة مالية
» «كارتيرون»: مواجهة أول أغسطس قوية.. والبطولة الحالية الأصعب
» سقوط مقاتلة عسكرية أثناء نشاط تدريبي
» تباين بأسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية
» البحرين تُقصي العراق من «خليجي 24» وتتأهل للنهائي
» إصابة 11 شخصًا طعنًا في ساحة التحرير ببغداد

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:16 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس