» تنظيم إرهابي يعلن استهدافه لكلاسيكو الريال وبرشلونة

05 ديسمبر 2019 - 08:13 م

أعلن تنظيم «تسونامي الديمقراطي» نيته تنفيذ عملية إرهابية خلال مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، يوم 18 ديسمبر المقبل، وفقاً لما إذاعة كواترو الإسبانية.

ويواجه فريق برشلونة نظيره ريال مدريد يوم 18 ديسمبر المقبل، على ملعب «كامب نو»، فى المباراة المؤجلة من 26 أكتوبر الماضى، في إطار المرحلة الـ10 من الليجا الإسبانية.

وأشارت إذاعة «كواترو» الإسبانية، إلى إن 10 ألالاف متظاهر كتالوني ينتمى إلى تنظيم «تسونامي الديموقراطي» يخططون لتنفيذ عمليات تفجيرية فى كامب نو خلال مباراة الكلاسيكو.

وأطلق عدد من متظاهرو كتالونيا تنظيم يسمي بـ "تسونامي الديوقراطى" يساعد فى توجيه المتظاهرين لأماكن الحشد للاحتجاج فى مدينة برشلونة.

كانت الاحتجاجات فى كتالونيا، قد بدات بعد إصدار المحكمة العليا الإسبانية حكما بالسجن لفترات تتراوح بين تسعة و13 عاما على تسعة من القادة المطالبين باستقلال الإقليم، يوم الاثنين.

وأدانت المحكمة القادة الانفصاليين التسعة بالتحريض على الفتنة بسبب دورهم في استفتاء الاستقلال عام 2017، والذي قالت إسبانيا إنه غير قانوني.

كما أدانت ثلاثة آخرين بالعصيان وعاقبتهم المحكمة بالغرامة فقط، ونفى جميع المتهمين في القضية وعددهم 12 متهما جميع التهم الموجهة إليهم.